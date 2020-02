Mundo

Domingos Simões Pereira rejeita as pressões externas

O candidato declarado derrotado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, defendeu, ontem, que não existe nenhuma força que irá impor um Presidente da República ao país.

Líder do PAIGC deplora mensagens de ódio que diz servirem apenas para dividir os guineenses

Fotografia: Dr

Numa mensagem em vídeo, publicada nas redes sociais e citada pela Lusa, Domingos Simões Pereira pediu calma aos apoiantes e ao povo guineense em geral, dizendo-lhes para se manterem serenos, rejeitando qualquer pressão externa.

Na terça-feira, em conferência de imprensa, a equipa de advogados de Umaro Sissoco Embaló, dado pela CNE como o vencedor das presidenciais de 29 de Dezembro passado, instou a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) a dar posse ao seu cliente.

Para os advogados de Umaro Sissoco Embaló, a CEDEAO, “se quiser ser consequente com as decisões que tem tomado” no processo político guineense, “só deve ordenar que o Presidente eleito seja investido no cargo, sem delongas”.

Os causídicos apontam o dia 27 para a tomada de posse, como também defende Umaro Embaló, e consideram que o contencioso eleitoral suscitado por Domingos Simões Pereira no Supremo Tribunal de Justiça é “extemporâneo e ilegal” e que não terá qualquer efeito jurídico.

Domingos Simões Pereira afasta qualquer possibilidade de a CEDEAO dar posse “a quem não for eleito pelo povo guineense”. “Nenhuma força, nem outra entidade o vai fazer”, observa Simões Pereira.

O também líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, no Governo) afirma-se triste ao constatar mensagens de divisão, de ódio, a serem espalhadas entre os guineenses, lamentando que, mês e meio após as eleições, ainda se mantenha a dúvida sobre “o verdadeiro vencedor” do sufrágio.

“De facto, a verdade está nas urnas. Ao abrirmos as urnas saberemos quem foi o escolhido pelo povo guineense. Abrir as urnas pode levar-nos 48 horas para contar e sabermos quem é o Presidente escolhido pelo povo”, nota Simões Pereira. A CNE, que já publicou os resultados eleitorais, dando vitória a Embaló, com 53,55 por cento de votos, e atribuindo a Simões Pereira 46,45, refere ter esgotado a sua intervenção no processo eleitoral.

O Supremo Tribunal, que na Guiné-Bissau também tem as competências de tribunal eleitoral, mantém um braço de ferro com a CNE a quem exige que faça o apuramento nacional dos resultados eleitorais, conforme a lei.

Tribunal de Contas

O presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, Dionísio Cabi, afirmou, ontem, que o país é o oitavo mais corrupto do mundo e acusou algumas entidades de se furtarem à fiscalização pela forma como fazem uso do dinheiro público. O presidente do Tribunal de Contas, segundo a Lusa, acusou o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) de obstrução a uma auditoria que visava saber como é usado o dinheiro do cofre dos tribunais, notando que várias entidades públicas guineenses têm tido a mesma postura.

“Esta preocupação torna-se mais gritante quando os órgãos chamados a combater a corrupção, caem na tentativa de obstrução da actividade de fiscalização, como é o caso do Supremo Tribunal de Justiça que, recentemente, obstruiu a auditoria no cofre geral dos tribunais, violando, grosseiramente, o diploma que regula a actividade do cofre geral dos tribunais”, disse Dionísio Cabi.

A gestão do cofre geral dos tribunais, onde é depositado dinheiro proveniente de pagamento de custas judiciais, preparos, multas e coimas, constitui o principal foco de desentendimento entre o STJ e outras entidades do sector judicial, nomeadamente o sindicato de oficiais de diligências, magistrados e advogados.

Aquelas entidades nunca aceitaram o facto de não fazerem parte da gestão do cofre, que é da exclusiva responsabilidade do STJ. Técnicos, auditores e verificadores do Tribunal de Contas guineense estão reunidos numa acção de reforço de capacidades, no âmbito de um projecto financiado pela União Europeia e foi nesse âmbito que o presidente da instituição aproveitou para lembrar que o dinheiro público deve ser controlado “de forma permanente e ininterrupta”.

Para Dionísio Cabi, o controlo do dinheiro público pelo Tribunal de Contas “deve ser assumido como questão prioritária” pelo Estado da Guiné-Bissau, tendo em conta o facto de o país “se situar no oitavo lugar entre os mais corruptos do mundo”.

“Esta observação tende a subir se as entidades públicas continuarem a repudiar o controlo externo do Tribunal de Contas, declinando as suas responsabilidades de prestação de contas”, acrescentou Dionísio Cabi, prometendo trabalhar para que a entidade que dirige seja cada vez mais independente e autónoma.