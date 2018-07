Mundo

Duas explosões seguidas de tiro foram ouvidas perto do Palácio Presidencial

Duas fortes explosões, seguidas de tiros, foram ouvidas ontem à tarde perto do palácio presidencial em Mogadíscio, capital da Somália, não havendo mortes nem feridos a registar.

Fotografia: DR

As explosões ocorrem uma semana depois de um ataque semelhante no complexo do Ministério do Interior em Mogadíscio que matou pelo menos nove pessoas.

O grupo extremista al-Shabab, braço da Al Qaeda, tem muitas vezes como alvo lugares de destaque na capital e assumiu a responsabilidade pelo ataque de há uma semana.

A ameaça daquele que se tornou o mais mortal grupo extremista islâmico na África Subsaariana prejudicou os esforços para fortalecer o Governo frágil da Somália e estabilizar a caótica nação do Corno de África.