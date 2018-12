Mundo

Duplo atentado mata sete e fere dez pessoas

Pelo menos sete pessoas morreram ontem, em Mogadíscio, num duplo atentado com um carro armadilhado reivindicado pelos islamitas somalis do grupo al-Shabab e cometido perto do Palácio presidencial, afirmaram fontes policiais.

Os atentados foram reivindicados pelo grupo al-Shabab

“Confirmamos a morte de sete pessoas em duas explosões e, pelo menos, mais dez ficaram feridas”, disse à Agência France Press (AFP) Ibrahim Mohamed, um dos responsáveis da Polícia. “As forças de segurança isolaram a zona e está em curso um inquérito”, acrescentou.

A televisão somali Universal TV, com sede em Londres, indicou que três dos seus colaboradores morreram no duplo atentado, entre os quais um jornalista que possuía a dupla nacionalidade somali e britânica, Awil Dahir.

A primeira explosão ocorreu num posto de controlo perto do Teatro Nacional, situado a cerca de 500 metros do Palácio. “A segunda explosão foi muito forte”, declarou à AFP Idil Hassan, uma testemunha. “Vi muitos cadáveres, entre os quais de elementos das forças de segurança”, disse.

O duplo atentado foi reivindicado pelos radicais islâmicos num comunicado onde indicam ter atingido “um posto de controlo de segurança que protegia o Palácio presidencial”.

Expulso de Mogadíscio em 2011, o al-Shabab perdeu o essencial dos seus bastiões, mas controla ainda vastas zonas rurais onde mantém operações de guerrilha e atentados suicidas contra a capital e alvos governamentais, de segurança e civis.