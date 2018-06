Mundo

Duplo atentado terrorista provoca mais de 30 mortos

Pelo menos 31 pessoas morreram durante a noite de sábado para ontem num duplo atentado perpetrado por presumíveis membros do grupo islamita Boko Haram na região nordeste da Nigéria.

Suicidas visaram civis após celebrações do fim do Ramadão

“Verificaram-se dois ataques suicidas e explosões em Damboa na noite passada, 31 pessoas foram mortas e muitas outras feridas”, declarou um membro de uma milícia local, Babakura Kolo, à agência AFP.

Os ataques ocorreram na noite de sábado para domingo na cidade de Damboa, no Estado de Borno, visando pessoas que acabavam de celebrar o fim do Ramadão.

Após o duplo ataque suicida, os jihadistas atacaram a multidão que se reuniu no local dos ataques com granadas, provocando mais baixas.Dois bombistas suicidas tinham activado cargas explosivas nos bairros de Shuwari e Abachari, em Damboa, matando seis pessoas, acrescentou a fonte a partir da cidade de Maiduguri, localizada a cerca de 80 quilómetros do local onde ocorreram os ataques.

Um funcionário do Governo local, sob anonimato, confirmou o número de mortos. “O último balanço dá conta de 31 mortos, mas pode subir, porque há muitas pessoas feridas que podem não sobreviver”, disse o funcionário, salientando que muitas pessoas foram feridas por tiros dois minutos após o duplo ataque suicida.

A 1 de Maio, pelo menos 86 pessoas foram mortas em dois ataques suicidas contra uma mesquita e um mercado na cidade de Mubi, no Estado vizinho de Adamawa.

Desde há nove anos, a rebelião islâmica já causou mais de 20 mil mortes na região, disseminando-se do nordeste da Nigéria ao Níger, Chade e Camarões, criando uma grave crise.