Ébola continua a fazer vítimas mortais na RDC

O número de “mortes prováveis” provocadas pelo vírus do Ébola no norte da República Democrática do Congo subiu para 113, sendo que 78 já foram confirmadas através de testes de laboratório, disse o Ministério da Saúde de Kinshasa.

O ébola está activo na RDC apesar declarado como extinto

De acordo com um relatório com dados referentes até ao último sábado e que foi divulgado no domingo à noite, as autoridades assinalam a possibilidade de 177 casos, estando confirmada a infecção de 142 pessoas.

O mesmo documento assinala que 35 casos são encarados como prováveis.

O surto de Ébola foi declarado no dia 1 de Agosto nas províncias de Kivu e de Ituri, no norte da República Democrática do Congo.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu no dia 3 de Outubro o fim das hostilidades no nordeste do país para que seja facilitada a entrada das equipas sanitárias. Desde o início do mês de Agosto, cerca de 15 mil pessoas foram vacinadas nas cidades de Mabalako, Beni, Mandima, Katwa e Butembo.

Trata-se do segundo surto declarado em 2018, oito dias depois de o ministro da Saúde, Oly Ilunga, ter declarado o fim da epidemia que se registou anteriormente, no oeste da RDC.

O vírus do Ébola transmite-se através do contacto directo com sangue ou fluidos corporais contaminados, transmite febre hemorrágica e pode atingir uma taxa de mortalidade de 90 por cento se não por tratado de forma imediata.