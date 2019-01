Ébola provoca 374 mortos

Clientes do Banco Postal protestam no Huambo

A revogação das licenças de operação dos bancos Postal e Mais, na sexta-feira, divide as opiniões de economistas e representantes da banca ouvidos ontem pelo Jornal de Angola, com dois a reconhecerem legitimidade do BNA em decidir sobre a matéria e um a considerar que a medida gera impacto negativo no mercado financeiro.