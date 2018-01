Angola mantém aspiração de jogar "mundial" da China

Após terminar na liderança do grupo C, na primeira volta do Torneio Africano de Qualificação para o Campeonato do Mundo, a ser disputado na China em 2019, onde está inserida com as congéneres do Marrocos, Egipto e República Democrática do Congo, a Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol tem as baterias viradas para a segunda “janela” da eliminatória, agendada para o próximo mês de Julho, na cidade egípcia do Cairo.