Mundo

EI no mali reivindica ataque que causou 30 baixas entre militares

O grupo do Estado Islâmico (EI) assumiu, ontem, a responsabilidade por um ataque que matou 30 soldados no Mali, no início desta semana, noticiou a Lusa. Num comunicado, o grupo afirma que outros 30 soldados foram feridos na emboscada, ocorrida na segunda-feira.

Fotografia: DR

A declaração não menciona mortes entre combatentes ligados ao grupo Estado Islâmico.

O Exército do Mali revelou, na altura, que 17 extremistas foram mortos nos combates em Tabankort, na região nordeste de Gao. O Mali e a República do Níger estavam a realizar uma operação conjunta ao longo da fronteira para rastrear extremistas. As tropas nigerinas detiveram cerca de 100 suspeitos nesta operação.

Mais de 100 soldados malianos morreram nos últimos dois meses em ataques de combatentes ligados ao grupo Estado Islâmico e à Al-Qaeda. Os EUA dizem que a região de Sahel, a Sul do deserto do Sahara, é motivo de crescente preocupação.