Eleições presidenciais marcadas por incidentes

As eleições presidenciais no arquipélago das Comores foram ontem marcadas por vários acidentes, segundo relatos dos opositores ao actual Chefe de Estado, Azali Assoumani, que procura uma reeleição, revela a AFP.

Oposição das Comores acusa o Governo de preparar fraude

A população do arquipélago das Comores foi ontem às urnas para eleger o próximo Presidente do país, numa disputa em que Azali Assoumani procura a reeleição frente a onze diferentes candidatos da oposição.

Durante a campanha eleitoral, Azali Assoumani repetiu várias vezes que planeava ser reeleito na primeira volta das eleições, o que desde logo deixou no ar a possibilidade de estar a ser preparada uma fraude.

Após a abertura das 731 assembleias de voto deste arquipélago, localizado a norte do canal de Moçambique, a oposição relatou graves irregularidades nas Ilhas Anjouan, na sua maioria hostis ao Presidente Assoumani, e Mohéli.

Um funcionário da Comissão Eleitoral confirmou à agência de notícias France Presse que uma dúzia de assembleias de voto em Anjouan foram saqueadas.

Apoiantes dos partidos da oposição relatam que os incidentes estão relacionados com a proibição de entrada nas assembleias de voto dos delegados dos vários partidos.“Nunca vou reconhecer os resultados”, disse aos jornalistas Mahamoudou Ahamada, candidato do partido Juwa.

O exercício eleitoral constitui um teste aos novos moldes democráticos no arquipélago, com as eleições a serem encaradas pela União Africana como “essenciais para a estabilidade e consolidação da democracia no arquipélago”.

Desde a sua independência de França, em 1975, as Comores, com uma população de cerca de 800 mil pessoas, já registaram mais de 20 golpes de Estado ou tentativas de golpe de Estado.