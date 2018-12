Mundo

Eleições na Guiné-Bissau marcadas para 10 de Março

O Presidente guineense, José Mário Vaz, anunciou através de um decreto a marcação para o dia 10 de Março do próximo ano da realização das eleições legislativas, depois de ter ouvido o primeiro-ministro e os partidos políticos

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, decidiu hoje, após as audiências com o primeiro-ministro e os partidos políticos, marcar para o dia 10 de Março de 2019 a data para a realização das eleições legislativas. Curiosamente, a maior parte dos partidos auscultados por José Mário Vaz, defendiam essa data como a ideal para a ida às urnas.

"Nos cenários que nós apresentámos tínhamos três datas: 17 de Fevereiro, 24 de Fevereiro e 10 de Março. Agora, o Presidente vai tomar uma posição em decreto presidencial", afirmou o primeiro-ministro, Aristides Gomes, à saída do encontro com o chefe de Estado.

A nível individual, o Partido de Renovação Social (PRS), segunda maior força política do país, defendeu que o10 de Março seria a data mais indicada, mas com reservas, porque está a ser feita uma auditoria ao processo de recenseamento eleitoral e ainda não são conhecidas as suas conclusões.

"Entendemos que é da competência do presidente fixar a data das eleições, mas em todo o caso o partido recomenda o cumprimento da lei eleitoral e considera que a data de 10 de Março seria a mais indicada" disse Maria Inácia Sanha, dirigente do partido.

Por sua vez, o Partido da Convergência Democrática, que também tem assento parlamentar, recomendou ou finais de Fevereiro ou 10 de Março.

A União Para a Mudança, outro partido com assento parlamentar na Guiné-Bissau, também defendeu o terceiro cenário, porque respeita os prazos legais.

Já o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) achava que as eleições deveriam decorrer no início de Fevereiro para se coadunarem com o calendário eleitoral da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO).

"Durante o mês de Fevereiro há uma agenda muito pesada na CEDEAO, devido às eleições na Nigéria e no Senegal, por isso sugerimos ao senhor Presidente que se não for possível em Janeiro, seja nos primeiros dias do mês seguinte para evitarmos entrar em choque com a agenda eleitoral da CEDEAO", afirmou Califa Seide, líder da bancada parlamentar do PAIGC.

A CEDEAO, que está a mediar a crise política no país, pediu na semana passada para que as eleições fossem marcadas antes da realização da cimeira de líderes da organização, que vai decorrer hoje em Abuja, na Nigéria, e que as legislativas fossem realizadas até ao final de Janeiro.

As eleições legislativas na Guiné-Bissau estiveram inicialmente marcadas para 18 de Novembro, mas dificuldades técnicas e financeiras obrigaram ao adiamento da data do escrutínio.

Enquanto isso, o embaixador do Japão para a Guiné-Bissau, Tatsuo Arai, entregou ao Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD) um milhão de dólares para apoiar as eleições. A contribuição do Japão vai integrar o Fundo Comum de Apoio ao Ciclo Eleitoral, que é gerido pelo PNUD, refere uma nota à imprensa da agência das Nações Unidas.

Durante a cerimónia, que decorreu nas instalações do PNUD em Bissau, o embaixador japonês salientou que o dinheiro vai contribuir para fornecer material e equipamento necessário para as eleições, incluindo urnas e despesas relacionados com a remuneração de assessores técnicos.

O ciclo eleitoral na Guiné-Bissau, legislativas e presidenciais, está orçado 7,6 milhões de dólares e contam com o apoio financeiro de vários países e organizações internacionais.

Para atenuar as tensões sociais no país, o Presidente José Mário Vaz promulgou as alterações ao Estatuto de Carreira Docente que haviam sido propostas pelo governo na terça-feira. O diploma "visa alterar alguns preceitos da lei e desta forma corrigir as anomalias inventariadas por forma a permitir que ela seja mais bem perceptível e atenda de forma adequada os problemas do sector".

