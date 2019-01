Mundo

Eleições presidenciais foram marcadas para o dia 18 de Abril

A próxima eleição presidencial na Argélia vai decorrer no dia 18 de Abril deste ano, anunciou a Presidência da República, citada pela agência de notícias estatal Algérie Press Services (APS).

Fotografia: DR

apoiantes do Presidente Abdelaziz Bouteflika desde há vários meses que apelam para que este concorra a um quinto mandato, mas o Chefe

de Estado, de 81 anos, ainda não anunciou as suas intenções. De acordo com a lei, os possíveis concorrentes têm agora até ao dia 4 de Março, para apresentarem as suas candidaturas junto do Conselho Constitucional. A incerteza em torno de uma nova candidatura do Chefe de Estado, devido a um derrame cerebral de que foi vítima em 2013, monopolizou nos últimos meses o debate político na Argélia.