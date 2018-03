Eleitores serra-leoneses escolhem novo Presidente

Novos embaixadores no Vaticano e na Áustria

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou hoje, por despacho, novos embaixadores extraordinários e plenipotenciário no Vaticano, Reino Unido, Áustria e Turquia.

De acordo com uma nota de imprensa dos Serviços de Apoio do Presidente da República, Paulino Domingos Baptista é o novo embaixador de Angola no Vaticano, em substituição de Armindo do Espírito Santo.

Rui Jorge Carneiro Mangueira, de acordo com o despacho do Presidente da República, foi nomeado para o cargo de embaixador no Reino da Grã Bretanha e Irlanda do Norte, em substituição de Miguel Gaspar Fernandes Neto.

Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho foi nomeada para o cargo de embaixadora na Áustria, e José Gonçalves Martins Patrício, para o cargo de embaixador na Turquia.

A diplomata Teodolinda Rosa Rodrigues Coelho vai ocupar, por inerência de funções, o cargo de representante permanente do país junto da Organização das Nações Unidas e outras Organizações Internacionais em Viena.

