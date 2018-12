Mundo

Embaixada aconselha cidadãos americanos a abandonar o país

A Embaixada dos Estados Unidos na República Democrática do Congo (RDC) exortou os seus cidadãos residentes naquele país a aproveitarem os voos comerciais para abandonarem o país, dias depois de ter ordenado ao pessoal "não essencial" da sua embaixada, e às suas famílias, que também saíssem do país.

Fotografia: DR

Os Estados Unidos dizem "suspeitar" que as eleições do próximo dia 23 podem resultar em grandes manifestações e indicam que a sua capacidade de fornecer apoio de urgência aos cidadãos americanos na RDC é extremamente limitada, particularmente fora de Kinshasa.

Recorde-se que quarta-feira ultima, o Reino Unido também já tinha apelado seus cidadãos para que abandonassem a RDC antes do dia 17 (hoje).

Os EUA e a União Europeia sancionaram 16 individualidades militares e civis do actual governo congolês, que acusam de obstruir o processo eleitoral e de reprimir as manifestações pacíficas. Como aparente retaliação, as autoridades congolesas excluíram-nos da lista de observadores das próximas eleições.

Internamente, Martin Fayulu, candidato de plataforma LAMUKA (Acorda) aceitou ir às eleições, presidencial e legislativa, com a utilização do sistema de voto electrónico.

Numa declaração publicada domingo, o seu director de campanha, Pierre Lumbi Olongo, disse que o LAMUKA vai linhar oficialmente com a posição da Conferência Nacional Episcopal do Congo (CENCO), no que tange a máquina de votar. Nos últimos meses, o LAMUKA opôs-se veementemente à utilização das máquinas de votar, temendo fraude.