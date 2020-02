Mundo

Embaló anuncia tomada de posse para o dia 27

Umaro Sissoco Embaló, dado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) como o vencedor das presidenciais na Guiné-Bissau, disse hoje que vai tomar posse no próximo dia 27, com ou sem o consentimento do parlamento do país.

Fotografia: DR

Segundo a Lusa, no aeroporto de Bissau, de regresso ao país, após vários dias de um périplo pelo estrangeiro, Umaro Sissoco Embaló avisou o líder do Parlamento, Cipriano Cassamá, que, se não quiser presidir à cerimónia da sua posse, o acto será feito pelo vice-presidente do órgão, Nuno Nabian.

Embaló garantiu que a cerimonia terá lugar em Bissau e deixou um recado aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), onde decorre um contencioso eleitoral, devido ao recurso interposto por Domingos Simões Pereira, que alega fraude na segunda volta das eleições presidenciais de 29 de Dezembro.

“Toda a gente sabe que Umaro Sissoco Embaló é o novo Presidente da Guiné-Bissau. O Supremo pode decidir o que quiser, mas penso que há uns quantos que não vão estar aqui na hora de dividir o dinheiro que receberam”, afirmou Umaro Sissoco Embaló, referindo-se aos juízes daquela instância judicial.

O político prometeu exibir gravações em áudio para provar a acusação e reafirmou a determinação em ser o Presidente efectivo a partir de dia 27.

“Depois disso, a Guiné-Bissau, de uma vez por todas, terá um único chefe”, sublinhou Embaló, frisando que “às vezes é preciso fazer a guerra para ter a paz”.

“Quem não sabe que ganhei as eleições? Que vão para o Supremo Tribunal se quiserem, que vão mesmo para Haia”, vincou Sissoco Embaló, deixando uma exortação aos militares, no sentido de terem em conta que, a partir de agora, é quem manda, na qualidade de comandante supremo das Forças Armadas.

Sissoco Embaló disse ter estado em 15 países, em visitas de praxe, e afirmou que “ninguém compreende o teatro que se passa” na Guiné-Bissau.

A CNE deu a vitória ao candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), Umaro Sissoco Embaló, com 53,55 cento de votos, tendo Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), obtido 46,45, o que motivou um recurso ao STJ.



Ameaça aos embaixadores

Umaro Sissoco Embaló avisou ainda que vai mandar prender o embaixador do país que acatar a ordem de substituição da chefe da diplomacia, anunciada pelo Primeiro-Ministro.

Evocando motivos pessoais e políticos, a ministra dos Negócios Estrangeiros (MNE), Suzy Barbosa, pediu a demissão do cargo, em 24 de Janeiro, e o Primeiro-Ministro, Aristides Gomes, através de um despacho, aceitou o pedido, ordenando a sua substituição no Governo pela ministra da Justiça, Ruth Monteiro.

Para Sissoco Embaló, o acto de Aristides Gomes “não tem nenhum cunho legal e não deve ser acatado pelos embaixadores” do país no exterior.

“Mas qualquer embaixador que acatar a ordem de Aristides Gomes, quando eu tomar posse, a partir do dia 27, volta para o país sob custódia, preso”, declarou Sissoco Embaló.

Para Umaro Sissoco Embaló, um despacho nunca pode revogar um decreto presidencial e Aristides Gomes “devia preocupar-se em pagar os salários aos funcionários públicos”.

Suzy Barbosa, deputada e membro do comité central do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), pediu a demissão do cargo de chefe da diplomacia guineense, na sequência de críticas de que foi alvo, ao ter sido vista na companhia de Umaro Sissoco Embaló, nas visitas que este tem efectuado a vários países.

No despacho da sua substituição por Ruth Monteiro, o Primeiro-Ministro anunciou que Suzy Barbosa está impedida de falar ou agir em nome da diplomacia e do Governo da Guiné-Bissau.