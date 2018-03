Mundo

Empresa de Bono envolvida em caso de assédio sexual

Victor Carvalho

As organizações humanitárias que operam no continente africano, frequentemente, vêem-se envolvidas no mais variado tipo de escândalos, na sua maioria relacionados com casos de corrupção, abuso e assédio sexual sobre a população, no geral, ou a trabalhadores de recrutamento local.

Desta vez é o cantor irlandês Bono, do grupo de rock U2, que está nas malhas da justiça devido à denúncia de práticas de “bullying” e de assédio sexual na filial de Joanesburgo da organização denominada One.

Escândalo de assédio sexual que afecta a ONG “One” alastra-se e já tem eco noutras fundações a que Bono está ligado

A queixa foi apresentada por uma trabalhadora localmente recrutada para trabalhar na One e que teria sido afastada por se ter recusado a seguir “sugestões” de uma sua superior para aceitar ter um relacionamento íntimo com um membro de um Governo estrangeiro que visitou a filial da organização. De acordo com a mesma queixa, a trabalhadora terá sido forçada pela sua superior a ouvir comentários “sexistas” tecidos em relação a si com o referido governante estrangeiro, sendo depois despedida quando recusou o alegado relacionamento íntimo.

Ouvido pela imprensa britânica, o popular cantor lamentou o que havia sucedido e disse ser “inaceitável” que uma organização à qual está ligado tenha aquele tipo de práticas.

Por sua vez, a responsável máxima da One, Gayle Smith, confirmou que uma antiga funcionária havia processado a organização por um caso que sucedeu em Novembro do ano passado na filial de Joanesburgo.

A mesma responsável sublinhou que as investigações mostram “claramente” que houve um comportamento “não profissional” por parte de trabalhadoras de recrutamento local, garantindo que serão tomadas as “medidas adequadas” para punir quem for considerado responsável pelo que se passou.

Mas, os problemas para a filial da One na África do Sul podem não se ficar por aqui, uma vez que a sede da organização em Londres descobriu que ela não pagou qualquer imposto entre 2010 e 2015, apesar de gozar do regime especial de contribuinte não-residente.

Gayle Smith, que apenas é responsável pela fundação há dois anos, diz estar disposta a conversar com a trabalhadora que apresentou a queixa, caso fique comprovada a existência de “falhas organizativas” da One.

O cantor Bono já falou no Mali, onde se encontra actualmente em visita, e disse estar furioso com tudo o que se está a passar, garantindo que tem um compromisso “muito forte” com a necessidade de combater e erradicar a “falta de moral e incapacidade organizativa” das organizações a que está ligado.

A One é uma organização humanitária britânica que goza de enorme reputação nos países africanos de expressão inglesa, tendo na sua direcção figuras como o antigo primeiro-ministo, David Cameron, e a chefe de Operações da Facebook, Sheryl Sandberg.

Fundada em 2004, a organização tem por objectivo combater a pobreza extrema no continente africano, estando muito directamente relacionada com a Red, fundada dois anos mais tarde.

Para financiar os seus projectos, a One vende pela Internet objectos de luxo, que adquire a preços de fábrica, incluindo produtos da Apple.