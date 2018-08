Mundo

Empresário sul-africano raptado por desconhecidos foi resgatado pela polícia

O empresário sul-africano raptado na quarta-feira em Palma, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foi resgatado sexta-feira à noite pela polícia disse a mulher da vítima. "Ele passa bem e já está a ser assistido num hospital", afirmou a esposa do empresário Francis Hanekon, que preferiu não avançar mais detalhes sobre o caso.

Fotografia: DR

Andre Hanekon, com cerca de 60 anos e que trabalha na área do transporte marítimo, em Palma, desde 2012, foi raptado quarta-feira por um grupo de quatro pessoas encapuzadas que vestiam uniformes militares, contou à imprensa o director do empreendimento hoteleiro onde o rapto ocorreu.

O grupo que o raptou, segundo a descrição do director do hotel, situado a quase dois quilómetros do centro da vila de Palma, fazia-se transportar num veículo castanho, sem matrícula, que depois de levar Andre Hanekon seguiu em direcção para o centro da localidade.