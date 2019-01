Mundo

Empresários chineses sob protecção militar

O Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, deu este fim-de-semana ordens ao Exército para que protegesse os empresários e as empresas chinesas existentes no país, que nos últimos dias foram alvo de uma série de ataques desencadeados por diferentes grupos de ladrões.

Fotografia: DR

O anúncio foi feito pelo próprio Museveni no final de um encontro que manteve com 120 empresários chineses com interesses no país, que haviam solicitado a audiência para pedir uma “protecção especial”.

Nas últimas semanas, sobretudo em Kampala, a comunidade chinesa foi alvo de vários ataques protagonizados por ladrões que actuam com a cumplicidade de trabalhadores nacionais empregados pelos empresários. No final do encontro, o Chefe de Estrado ugandês disse que se trata de um problema simples de resolver: “a partir de agora, vão ser os militares a dar protecção a todos os empresários chineses”, sublinhou Yoweri Museveni.

Assim, a partir de quinta-feira, por orientação presidencial será aumentado o número de câmaras de vigilância em Kampala e incrementadas as patrulhas militares que contarão com a colaboração de forças de milícias populares recentemente criadas.

Ontem, os Estados Unidos pediram às autoridades governamentais do Uganda para iniciarem uma investigação credível sobre um ataque militar contra a tribo Rwenzururu, em 2016, que causou a morte a pelo menos uma centena de pessoas, das quais 15 crianças.