Empresas de segurança atropelam regulamento

O comandante-geral da Polícia moçambicana, Bernardino Rafael, disse que empresas de segurança ao serviço de Embaixadas, em Maputo, estão a movimentar armas de forma irregular, sem informar às autoridades.

“A circulação de armas obedece a regras, facto que nem sempre é acatado pelas empresas de segurança ao serviço destas instituições. Não podemos movimentá-las sem a anuência da Polícia da República de Moçambique”, referiu, citado pelo diário “Notícias”, após um encontro com empresas do sector.

De acordo com o jornal, o dirigente referiu “sistemáticas violações de normas” e acrescentou, sem mais detalhes, que a Polícia vai “penalizar os infractores”.

No mesmo encontro, o chefe da Polícia moçambicana queixou-se igualmente da ausência de comunicação quanto ao transporte de valores.

“Todas as empresas de segurança têm a obrigação de informar a Polícia, porque sabemos que há esquemas montados para facilitar o roubo desse dinheiro”, referiu o responsável.