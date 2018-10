Mundo

Entre cumprir a Constituição ou caminhar com realismo

Victor Carvalho

Evaristo de Carvalho, Presidente de São Tomé e Príncipe, já não tem muito tempo para decidir o que fazer para garantir a estabilidade política do país e manter vivo o espírito da Constituição.

São-tomenses aguardam por um Governo que garanta a estabilidade política e o crescimento

À sua frente, Evaristo de Carvalho tem dois caminhos: ou cumpre a Constituição e chama Patrice Trovoada para formar um novo Governo, mesmo sabendo que este será provavelmente chumbado pelo Parlamento, ou encurta o caminho e convoca o líder da oposição para que este consiga constituir uma coligação que lhe permite aprovar um programa de governação.

Tratam-se das duas opções mais realistas, embora se saiba que a ADI de Patrice Trovoada muito dificilmente conseguirá arranjar os número de votos suficientes para ter uma maioria parlamentar que aprove o programa de Governo que eventualmente venha a apresentar.

Numa entrevista concedida em Lisboa à agência Lusa, o líder do Governo Regional do Príncipe, que viu a sua posição reforçada nas recentes eleições, defendeu a necessidade de um “entendimento amplo” para governar o país, apelando à intervenção do Presidente da República.

“Eu acredito que é possível um entendimento amplo em São Tomé e Príncipe”, afirmou António José Cassandra, ao mesmo tempo que dizia que o Presidente Evaristo de Carvalho deveria ter um papel “mais interventivo”.

Segundo os resultados oficiais das legislativas, proclamados pelo Tribunal Constitucional são-tomense na sexta-feira passada, a ADI (Acção Democrática Independente, liderada por Patrice Trovoada, no poder) ganhou as eleições com 25 deputados, enquanto o MLSTP-PSD (Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata) conquistou 23 mandatos, a coligação PCD-UDD-MDFM elegeu cinco deputados e o Movimento de Cidadãos Independentes conseguiu dois lugares.



Entendimento alargado

Perante este cenário e tendo em linha de conta a crispação que marcou o processo eleitoral de 7 de Outubro, António José Cassandra não descarta a possibilidade de um entendimento alargado entre os diferentes partidos, mas considera que para isso é preciso que as pessoas “estejam de espírito aberto”.

Num cenário de coligação pós-eleitoral ainda não confirmada, ADI e independentes, eleitos pelo distrito de Caué, ficariam com 27 dos 55 lugares na Assembleia Nacional, enquanto a oposição consegue, junta, maioria absoluta, com 28 mandatos. Perante isto, o líder regional alerta para a possibilidade do país poder “facilmente entrar em convulsões, porque com a diferença de um deputado, 27-28, é muito complicado para um Governo garantir a sua sustentabilidade durante quatro anos”. Na sua entrevista, António José Cassandra reconheceu que, após quatro anos de governação da ADI, com maioria absoluta, “é muito grande a crispação”, apontando que a reforma da Justiça causou “muita mágoa”. “Há fortes desconfianças hoje na sociedade pela forma como foram constituídos os tribunais Supremo e Constitucional. É necessária uma maioria forte para garantir essas reformas”, comentou Cassandra.

Para já, ele afasta qualquer possibilidade de poder ser o futuro primeiro-ministro do país, pelo facto de estar comprometido com propostas muito fortes para o próximo mandato no Príncipe.

De referir que António José Cassandra foi reeleito, com maioria reforçada, para um quarto mandato na ilha do Príncipe nas eleições regionais realizadas também no dia 7 deste mês.

Sobre o papel do Chefe de Estado, Evaristo de Carvalho, perante a actual situação pós-eleitoral, António José Cassandra comentou: “Este é um outro problema que temos. O Presidente da República, para esta transição, devia ser um pouco mais interventivo e, sobretudo, mais dialogante chamando as partes todas e participar nisto como um alto magistrado, um grande conselheiro”. Como se vê, tudo está nas mãos do Presidente Evaristo de Carvalho numa altura em que o ainda primeiro-ministro, Patrice Trovoada, permanece em Lisboa onde esta semana deverá ser recebido pelo seu homólogo, António Costa, com quem não deixará de abordar a situação política prevalecente em São Tomé e Príncipe.