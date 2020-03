Mundo

Enviado da ONU na Líbia anuncia pedido de demissão

O enviado da ONU para a Lí-bia, o libanês Ghassan Sala-mé, anunciou, terça-feira, a sua demissão após quase três anos no cargo, alegando ra-zões de saúde para justificar a decisão.

Salamé evoca razões de saúde

Fotografia: DR

“Devo reconhecer que a minha saúde não me permite sofrer tanto stress, por isso pedi ao Secretário-Geral (da ONU) para me libertar das funções”, escreveu Ghassan Salamé numa mensagem em árabe publicada na rede social Twitter e citada pelas agências internacionais.

Uma fonte próxima de Ghassan Salamé confirmou à agência France Press a autenticidade da mensagem, sem fornecer mais pormenores. “Tentei unir os líbios e restringir a ingerência estrangeira” no país, acrescentou o diplomata e académico libanês que desejava “a paz e a estabilidade” na Líbia.

Ghassan Salamé foi no-meado a 22 de Junho de 2017 pelo Secretário-Geral das Na-ções Unidas, António Gu-terres, como o novo enviado especial e chefe da missão de apoio da ONU na Líbia (UNSMIL), sucedendo ao alemão Martin Kobler.

A Líbia, que possui as reservas de petróleo mais importantes no continente africano, é um país imerso num caos político e de segurança desde o derrube e assassinato do Presidente Muammar Kadhafi, em 2011.

Desde 2015, duas autoridades rivais disputam o poder na Líbia: o Governo de Acordo Nacional líbio, estabelecido em Tripoli e reconhecido pela ONU, e as forças leais ao marechal Khalifa Haftar, o homem forte do leste líbio. A situação tornou-se ainda mais crítica desde o início da ofensiva militar das forças do marechal Haftar, que avançou em Abril de 2019 contra Tripoli. Um cessar-fogo na região foi acordado desde 12 de Janeiro, mas a trégua tem sido frequentemente violada.

Na sexta-feira passada, em declarações feitas em Genebra (Suíça), Ghassam Salamé criticou fortemente os “cínicos” que tentam prejudicar o diálogo inter-líbio entre as facções rivais que disputam o poder na Líbia, pedindo na mesma ocasião um maior apoio internacional. Ainda nesse dia, o enviado da ONU declarou que pretendia prosseguir com o processo do diálogo inter-líbio, conduzido sob os auspícios das Nações Unidas e que está a ser desenvolvido em três vertentes (militar, política e económica), mesmo que as duas facções rivais mantivessem a decisão de não participar nas negociações políticas.