Mundo

Epidemia de Ébola está controlada na RDC

A epidemia de Ébola na República Democrática do Congo (RDC), que provocou mais de 2.100 mortos, está “sob controlo”, disse, sexta-feira, o responsável da resposta congolesa ao vírus.

Surto de febre hemorrágica causou mais de dois mil mortos

Fotografia: DR

“A epidemia está mesmo sob controlo. Conseguimos estabilizar a doença”, afirmou o secretário técnico do Comité Multissetorial de Resposta ao Ébola (CMRE), Jean Jacques Muyembe, citado pela agência Efe. Ainda assim, o responsável admitiu que continuam “muito vigilantes, porque se trata de uma epidemia”, acrescentando que o objectivo é “chegar aos zero casos”.

De acordo com o mais recente relatório do CMRE, com dados referentes a 29 de Outubro, morreram 2.182 pessoas, das quais 2.065 foram confirmadas em laboratório, desde 1 de Agosto de 2018, quando o surto foi declarado pelo então ministro da Saúde da RDC, Oly Ilunga. O mesmo boletim refere que o número de casos se situa em 3.269, dos quais 3.152 confirmados em laboratório, e que 1.048 pacientes foram curados.

Nas últimas semanas, as equipas de apoio sanitário no terreno verificaram uma redução do número de casos semanais, que passaram de 100, em Julho, para 20.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu, no dia 18 deste mês, manter o estado de emergência internacional devido à epidemia de Ébola na RDC por, pelo menos, mais três meses. “O risco de contágio na RDC e nos países vizinhos continua muito elevado e continuamos a ter problemas de financiamento para a resposta”, alertou então o director-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Desde o início da vacinação, em 8 de Agosto de 2018, mais de 245 mil pessoas foram vacinadas, refere o mesmo boletim da CEMR. Ainda assim, o controlo da epidemia tem enfrentado várias dificuldades. Além de focos de Ébola em zonas de conflito e em zonas ocupadas por grupos armados, há também uma forte recusa da população em receber tratamento.