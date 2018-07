Mundo

Eritreia e Etiópia reabrem embaixadas

A Eritreia e a Etiópia acordaram ontem o restabelecimento de relações diplomáticas, com a abertura de embaixadas em Asmara e Addis Abeba.

União Africana jogou um importante papel na reaproximação entre os dois países vizinhos

A decisão, anunciada na capital eritreia pelo Presidente Isaias Afwerki e pelo primeiro-ministro etíope, Ahmed Abiy, surge na sequência de um acordo obtido recentemente em Addis Abeba entre os dois responsáveis e que coloca fim a mais de duas décadas de hostilidades.

Durante os discursos que selaram a reunião entre os dois líderes, ficou a saber-se que além do reatamento das relações diplomáticas entre os dois países ficou também estabelecido que a Etiópia poderá passar a usar os portos que a Eritreia possui no Mar Vermelho.

A partir de agora, serão também retomadas as ligações áreas entre as capitais dos dois países, bem como as comunicações telefónicas directas, com preços bonificados a serem acertados entre as respectivas ­operadoras.

Por acertar, ficou apenas a calendarização para a retirada das tropas etíopes que ainda estão na Eritreia, um assunto que deverá reunir em breve militares dos dois países.