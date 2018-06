Eritreia envia delegação para negociar com a Etiópia

O Presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, enviou ontem uma delegação governamental a Addis Abeba para discutir com as autoridades etíopes as melhores formas de colocar um ponto final num conflito militar fronteiriço que opõe os dois países há mais de 20 anos.