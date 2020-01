Mundo

Esperança Bias eleita presidente da Assembleia da República de Moçambique

A ex-ministra dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique Esperança Bias, da Frelimo, partido no poder, foi hoje eleita presidente da Assembleia da República (AR), substituindo Verónica Macamo, que cumpriu dez anos no cargo.

Fotografia: DR

Esperança Bias, 62 anos, foi eleita após a investidura hoje dos 250 deputados da nova Assembleia da República de Moçambique, que resulta das eleições gerais de 15 de outubro de 2019.

Bias conquistou 179 dos 189 votos validamente expressos. O que corresponde a 73% de votos a favor. Oito deputados votaram contra e 59 em branco.

A nova presidente do órgão legislativo moçambicano foi a única candidata ao cargo de presidente da AR, tendo sido proposta pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e que conquistou uma maioria qualificada de 184 dos 250 assentos no novo parlamento. Noticiou o noticias ao minuto.

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição e com 60 deputados na nova AR, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), com seis deputados, não apresentaram nenhum candidato.

Com a sua eleição hoje, Esperança Bias torna-se na segunda figura do Estado moçambicano, de acordo com a Constituição da República, substituindo temporariamente o chefe de Estado durante as suas ausências no estrangeiro.

O presidente da AR substitui interinamente o chefe de Estado, em caso de incapacidade deste, até à realização de novas eleições.

Esperança Bias, economista de formação, era presidente da Comissão do Plano e Orçamento na legislatura que começou em 2015 e terminou hoje, com a inauguração da nova Assembleia da República.

Quadro da Frelimo, Esperança Bias foi membro da Comissão Política do partido no poder, quando este era dirigido por Armando Guebuza, que chefiou o Estado moçambicano entre 2005 e 2015.