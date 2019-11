Estado Islâmico reivindica ataque em Moçambique

Ciclistas do Petro de Luanda projectam estagiar na Huíla

equipa de ciclismo do Petro de Luanda, vencedora do Tour do Burkina Faso”, vai cumprir um curto estagio, em Janeiro próximo, na cidade do Lubango, província da Huíla, tendo em vista a participação no Tour “Miss Bongo”, a decorrer de 20 a 26 do mesmo mês, no Gabão.