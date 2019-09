Mundo

Estado islãmico reivindica novo ataque em Moçambique

Embora as autoridades duvidem da veracidade da reivindicação, a verdade é que o grupo Daesh, também conhecido por Estado Islãmico, voltou a recorrer às redes sociais para chamar a si a autoria de um novo ataque armado na província de cabo Delgado, Norte de Moçambique no qual morreram dezenas de pessoas.

Ataques de grupos armados já causaram centenas de mortos no Norte de Moçambique

Fotografia: DR

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou, hoje, mais um ataque armado a um posto militar no Norte de Moçambique, ocorrido a meio da semana no qual morreram pelo menos dez pessoas, segundo mensagem difundida através da aplicação Telegram.

A mensagem, que não integra o canal oficial do movimento, é a segunda reivindicação de um ataque contra posições militares, na província de Cabo Delgado, que o grupo faz em cerca de uma semana.

Até ao momento, analistas e fontes no terreno, contactadas pela Lusa, rejeitaram a ligação destes ataques no Norte do país a movimentos "terroristas internacionais" de extremismo islâmico, apontando tensões locais nas comunidades como causa dos casos da violência.

A mensagem fala dos agressores como “soldados do califado” que atacaram o “posto do Exército moçambicano em Mbabu, há dois dias”.

Apesar da grafia, o anúncio alinha-se com os confrontos entre homens armados e as forças de segurança, em Mbau, Mocímboa da Praia, onde, além das vítimas, várias casas, incluindo a sede da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, foram incendiadas.

A reivindicação é acompanhada por uma foto de diversas metralhadoras AKM alinhadas, juntamente com munições e outras armas que o grupo diz ter apreendido na sequência do ataque. “Confrontaram-se com uma variedade de armas” e a violência levou “à morte e ferimento de vários elementos”, além de serem incendiadas “algumas casas de cruzados cristãos na vizinha do posto” do Exército moçambicano, refere a mensagem. As autoridades moçambicanas têm-se mantido em silêncio sobre os ataques em Cabo Delgado.

O grupo EI reivindicou, pela primeira vez, a 4 de Junho, uma acção no Norte de Moçambique, região afectada desde Outubro de 2017 por ataques armados levados a cabo por grupos criados em mesquitas da região e que eclodiram em Mocímboa da Praia.

Como consequência, já terão morrido, pelo menos, 200 pessoas, quase todas em aldeias isoladas e durante confrontos no mato, mas, nalgumas ocasiões, a violência já atingiu transportes na principal estrada asfaltada, bem como a área dos megaprojetos de exploração de gás.



Combate ao efeito das chuvas

O Governo de Moçambique anunciou que, dispõe apenas de cerca de metade dos 26 milhões de dólares que estima necessitar para enfrentar a próxima época chuvosa, depois da última ter sido uma das mais ferozes de sempre, revelou hoje a Lusa, citando a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana.

O país é frequentemente assolado por ciclones, mas raramente com a força destruidora do Idai, em Março, e do Kenneth, em Abril, que juntos provocaram 649 mortes e destruíram diversas infra-estruturas.

“Em termos das necessidades estimadas, elevam-se a pouco mais de 1,7 mil milhões de meticais (cerca de 26 milhões de dólares)” e “está garantido” um montante de “pouco mais de metade, proveniente do Orçamento do Estado”, referiu.

A responsável falava do plano indicativo das autoridades para estarem em prontidão face a qualquer ameaça. Ou seja, são outras contas, além das verbas necessárias para assistência humanitária e reconstrução, após os danos provocados pelos ciclones deste ano. Se fosse necessário, a verba já garantida na fase de vigilância para a época de chuvas 2019/20 serviria para prestar assistência a cerca de 50 mil pessoas, acrescentou.

Entre as acções de prontidão, aprovadas pelo Governo, estão o levantamento da situação de diques de defesa contra cheias, o reforço de sistemas de controlo e de vigilância epidemiológica, além do treino das equipas técnicas de assistência.

O Executivo chegou ao total, estimado de 26 milhões de dólares somando as verbas necessárias para bens materiais, tais como alimentos, material de abrigo e ‘kits’ de assistência sanitária, mas não só.

“A lista de acções é extensa”, referiu Ana Comoana, e inclui, também sensibilização da população para os riscos meteorológicos e preparação das equipas que devem estar junto das comunidades, medidas que estão em curso. “Todo o sistema está activado para que, logo que se mostre necessário, entre em acção”, resumiu.

“Esperamos que a experiência anterior sirva também de lição para que as nossas populações acatem as mensagens que muitas vezes são difundidas pelos meios de comunicação social e o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades “, concluiu a porta-voz. A época chuvosa em Moçambique tem início em Novembro e estende-se até Abril. Mais de meio milhão de pessoas ainda vivem em locais destruídos ou danificados pelos ciclones.