Estado de insegurança ameaça eleições na RDC

As Nações Unidas estão cada vez mais alarmadas com a situação em Beni, na República Democrática do Congo (RDC), cujo estado de insegurança ameaça a própria realização das eleições de 23 de Dezembro.

Fotografia: DR

A representante das Nações Unidas no país, Leila Zerrougui, disse esta semana que estava “mais alarmada com a situação em Beni nos últimos meses, onde continuamos a enfrentar grandes desafios para a implementação do nosso mandato”.