Estado Islâmico reivindica ataque em Toronto

O grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou ontem a responsabilidade do ataque em Toronto, no domingo, que resultou na morte de duas pessoas, incluindo uma criança de dez anos, segundo a agência Amaq.

A agência de propaganda do Estado Islâmico divulgou, em comunicado emitido na rede social Telegram, que o ataque foi perpetrado por “um dos soldados do EI”, que seguiu “os apelos” do grupo radical para atacar “os cidadãos dos países da coligação internacional” que actua contra os rebeldes no Iraque e na Síria.

Na terça-feira, foi realizada a autópsia do alegado terrorista, Faisal Hussain, que deve esclarecer se morreu em consequência dos disparos da Polícia ou se suicidou depois de abrir fogo na avenida Danforth contra clientes de vários restaurantes e cafés.

Além do atacante, duas pessoas morreram e outras treze ficaram feridas no ataque, ocorrido “bairro grego” de Toronto.