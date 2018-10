Mundo

Estão recenseados até agora 25 por cento dos eleitores

O Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral (GTAPE) da Guiné-Bissau disse que as operações de recenseamento estão a “decorrer com a normalidade possível”, com 220 mil eleitores recenseados até ao momento, 25 por cento do universo eleitoral que é de 886.292 eleitores.

“Globalmente, as operações eleitorais estão a decorrer com a normalidade possível, de forma ordeira como pode ser facilmente verificado por visita aos postos de recenseamento”, afirmou na conferência de imprensa o director-geral do GTAPE, Aliain Sanka.

Alain Sanka disse que as populações “afluem em quantidade expressiva às brigadas de recenseamento” e estão a contribuir para a “resolução calma e atempada de pequenos problemas.”

“As populações são exemplo de civismo e irrepreensibilidade”, disse Alain Sanka. O director-geral do GTAPE disse que foram registados alguns incidentes e que o gabinete “irá proceder em consequência” e de acordo com a lei. “O GTAPE insta, pois, quer junto dos partidos políticos, cuja responsabilidade no bom decurso do processo é incontroversa, quer junto dos eleitores e comunidade em geral, o maior envolvimento possível no sentido da construção do civismo de que a Guiné-Bissau tem de dar exemplo”, sublinhou.

Na conferência de imprensa, Alain Sanka disse que até hoje estão recenseados mais de 220 mil eleitores, cerca de 25 por cento, do universo estimado pelo Instituto Nacional de Estatística, que é de 886.292 eleitores.

O processo eleitoral em curso na Guiné-Bissau tem provocado fortes críticas dos partidos sem assento parlamentar e da sociedade civil, que têm pedido que as legislativas sejam adiadas.

Em causa, está, essencialmente, o recenseamento eleitoral que não decorreu entre 23 de Agosto e 23 de Setembro, como previsto, devido a atrasos na chegada dos equipamentos para recenseamento biométrico.