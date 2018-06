Viciados encontram na Remar uma opção para a reabilitação

Quem chega à Remar, no bairro Capalanga, município de Viana, dificilmente dá conta de que, no interior das instalações, com sete naves, estão mais de 80 jovens e adultos envolvidos num processo diário de recuperação do vício das drogas, ilícitas e lícitas.