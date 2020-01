Mundo

Estudantes e professores marcham contra o Governo

Um milhar de estudantes manifestou-se, ontem, contra o poder na capital, Argel, pela 46ª semana consecutiva, criticando o novo Governo formado pelo Presidente Abdelmadjid Tebboune, cuja eleição recente consideram “ilegítima”.

Fotografia: DR

Acompanhados de professores e outros cidadãos, os estudantes desfilaram sem incidentes nas ruas do centro da capital, no meio de um dispositivo de segurança apertado, embora menor que nas semanas anteriores, constatou um jornalista da agência France Press.

“Presidente ilegítimo, continuaremos a nossa marcha”, gritavam os manifestantes dirigindo-se a Tebboune, eleito a 12 de Dezembro num escrutínio boicotado pelo “Hirak”, o movimento de contestação popular que agita a Argélia há quase um ano.

O novo Governo, cuja composição foi divulgada a 2 de Janeiro, foi criticado pelos estudantes, que continuam a exigir a instauração de um “período de transição” para desmantelar o “sistema”, no poder na Argélia desde a independência, em 1962.

Alguns dos manifestantes tinham cartazes com o número dos elementos do novo Governo, comparando-o com países onde o Executivo é mais pequeno, como a Alemanha, a França ou a China.

Mais de um terço (11) dos 28 ministros nomeados na semana passada fizeram parte do Governo cessante ou serviram, durante os 20 anos a Presidência de Abdelaziz Bouteflika, obrigado a demitir-se a 2 de Abril de 2019 sob pressão do “Hirak”.

Concentrações de estudantes realizaram-se, igualmente, em Constatine (Nordeste), Tizi Ousou e Bejaia, duas cidades da Cabília.