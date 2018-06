Mundo

Etiópia prepara regresso da marinha de guerra

Victor Carvalho

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, afirmou recentemente em declarações à televisão estatal que está a concluir o processo de criação de uma das mais competentes forças aéreas do Mundo e que, ainda este ano, iniciará o processo de reactivação da sua Marinha de Gguerra.

Desde que chegou ao poder Abiy Ahmed já assinou vários acordos para ter acesso ao mar

Fotografia: DR

Esta declaração revela as ambições navais da Etiópia, mas os detalhes práticos de como isso será concretizado permanecem no segredo dos deuses, embora haja quem garanta que o Reino Unido será um parceiro determinante nesse projecto.

Desde 1993, quando a Eritreia proclamou a sua independência, que a vizinha Etiópia deixou de ter uma costa de linha marítima, facto que facilitou a decisão de desmantelar a sua Marinha de Guerra, que até então era das mais poderosas do continente africano.

Num primeiro passo para a concretização do objectivo agora anunciado pelo seu primeiro-ministro, a Etiópia está a contactar alguns países vizinhos com saída para o mar de modo a encontrar um local onde possa construir uma base naval.

Para já parece descartada a possibilidade da Etiópia usar a sua anterior base, localizada em território que agora está sob a administração da Eritreia, devido à guerra fronteiriça que opôs estes dois países entre 1998 e 2000 com efeitos colaterais que ainda hoje se fazem sentir com disputas que muitas das vezes se transformam em graves escaramuças.

Na busca de alternativas, o Governo etíope está a pensar em negociar com as autoridades do Djibouti a possibilidade de aumentar a capacidade de utilização do seu porto, por onde actualmente passam cerca de 95 por cento dos produtos que exporta e importa.

O Porto de Doraleh, no Djibouti, está a cerca de 759 quilómetros de Adis Abeba, uma distância habitualmente percorrida por comboio, numa linha aberta no ano passado para facilitar o comércio entre estes dois países e que pode ser determinante como anexo ao projecto de criação de uma base naval na Etiópia.



Ajuda ao comércio marítimo

O projecto de revitalização da Marinha de Guerra visa também o auxílio ao comércio marítimo da Etiópia, que actualmente envolve onze navios e que usam o porto do Djibouti. Esta actividade corre habitualmente sérios riscos sempre que os barcos navegam no vizinho Mar Vermelho. Desse modo, as embarcações de guerra poderiam ser utilizadas para garantir a segurança da marinha mercante e assim aumentar a sua rentabilidade económica para o país.

Acresce a isto, o facto da Etiópia manter activo o Instituto Marítimo Civil, que forma anualmente 500 engenheiros e electro-técnicos e que prevê duplicar essa capacidade a partir do final deste ano.

Desde que em Abril deste ano chegou ao poder, o primeiro-ministro Abiy Ahmed já assinou acordos para ter acesso ao porto do Sudão e estabeleceu um entendimento com o auto declarado Estado da Somalilândia para utilizar o Porto de Berbera.

Mas, o verdadeiro grande objectivo do novo primeiro-ministro é mesmo conseguir a total reconciliação com a Eritreia e assim conseguir ter mais perto da Etiópia a sua sonhada base naval.

Depois de algumas tentativas etíopes para abrir a via do diálogo, a Eritreia respondeu dizendo que só está disposta a negociar o que quer que seja depois da Etiópia libertar os territórios que ainda mantém ocupados.

Neste momento, a Etiópia e o Quénia têm em marcha um projecto comum para facilitar a aquisição de terreno na ilha de Lamu, num projecto avaliado em 24 biliões de dólares norte-americanos, para a construção de um porto que possibilite a ligação entre os dois países e destes com outros vizinhos. O acordo foi assinado em 2012, mas por problemas financeiros e de segurança tem vindo a ser sistematicamente adiado.

Alguns países ocidentais estão a olhar com interesse para a decisão da Etiópia reabilitar a sua Marinha de Guerra, uma vez que ela poderia ser usada, também, no combate aos grupos terroristas “Estado Islâmico” e Al-Shabab, além de ser um factor importante para melhorar a segurança no Oceano Índico, ultimamente afectada pelo ressurgimento de actos de pirataria.