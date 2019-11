Mundo

EUA suspendem tratamento preferencial com camarões por violação dos direitos humanos

As autoridades camaronesas denunciaram, ontem, a suspensão, pelos Estados Unidos da América, do tratamento preferencial.

Fotografia: DR

Segundo o ministro da Comunicação Social, René Emmanuel Sadi, em declarações à BBC, Washington baseou-se numa “versão errada dos factos” para tirar ao país o tratamento preferencial, por causa da violação dos direitos humanos. Os Camarões vivem um conflito armado no Sudoeste, entre separatistas anglófonos e as Forças Armadas, que já causou mais de três mil mortos, e enfrentam ataques do Boko Haram, no Extremo Norte. No fim de Outubro, Washington decidiu que as repetidas violações dos direitos humanos justificavam a suspensão até ao fim de 2019 do tratamento comercial preferencial no quadro do Agoa.