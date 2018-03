Mundo

EUA anunciam “pacote” de 530 milhões de dólares

Victor Carvalho

Está a passar quase despercebida a visita que o Secretário de Estado norte-americano está a efectuar a cinco países africanos. Mesmo com um "pacote" de 530 milhões de dólares no bolso para aplicar em projectos de investimento, a verdade é que nos Estados Unidos viagem está a ser encarada com grande pessimismo

O Secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, está desde terça-feira no continente africano para uma visita ao Chade, Djibouti, Etiópia, Quénia e Nigéria, levando no bolso um \"pacote\" de 530 milhões de dólares para apoiar diversos projectos de financiamento.

Esta digressão do número dois da Administração norte-americana, por outro lado, visa também minimizar os efeitos da linguagem inapropriada usada por Donald Trump em Janeiro para descrever a forma como ele vê os países africanos.

Em desenvolvimento...