Mundo

Europeus detidos por tráfico de droga

Um português e um italiano foram detidos por tráfico de droga no aeroporto de Kampala, capital do Uganda, anunciaram segunda-feira as autoridades locais.

Fotografia: EDIÇÕES NOVEMBRO

O cidadão português foi identificado como sendo Manuel António, de 64 anos, e o italiano chama-se Laudato Nassimo, de 37 anos. Os dois foram detidos na última semana no Aeroporto Internacional de Entebbe, quando tentavam sair do país com várias doses de heroína, disse o porta-voz da Polícia ugandesa, Emilian Kayima.