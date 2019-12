Mundo

Ex-dirigente do Rwanda apanha prisão perpétua

Um antigo alto funcionário do Rwanda, Fabien Neretsé, foi condenado, quinta-feira à noite, em Bruxelas, à pena de prisão perpétua pelo crime de genocídio no seu país, em 1994.

Entre as vítimas de Neretsé estão um casal e a filha

Fotografia: DR

Fabien Neretsé, um hutu, de 71 anos, que alegou sempre inocência, assistiu impassível ao veredicto.Os advogados da acusação saudaram “um julgamento histórico”, cuja sentença foi proferida após seis semanas de debates e 48 horas de deliberações.

A sentença é um “resultado da análise de todos os crimes de guerra pelos quais o acusado foi considerado culpado e que fazem parte do genocídio dos tutsis, que ocorreu, a partir de 6 de Abril de 1994”, disse a juíza-presidente do tribunal especial, Sophie Leclercq.

A qualificação de “crime de genocídio” não foi utilizada durante os primeiros quatro julgamentos de outros suspeitos rwandeses, organizados, em Bruxelas, em 2001, 2005, 2007 e 2009.

Além de genocídio, Neretsé foi condenado por crimes de guerra contra vítimas identificadas, em particular nove homicídios, cometidos em Kigali, em 9 de Abril de 1994 e outros dois, algumas semanas depois, em áreas rurais.

Entre as vítimas em Kigali, contam-se três que pertenciam à mesma família belga-rwandesa: Claire Beckers, o marido Isaïe Bucyana (um tutsi) e a filha, de 20 anos, Katia.

Fabien Neretsé era um dos vizinhos daquela família, que os impediu de fugir da capital rwandesa e, juntamente com militares, executou-os a par de outros residentes da etnia tutsi.

“Foi o réu que avisou os militares que estas pessoas estavam prestes a deixar o bairro”, disse a juíza.

Em Abril de 1994, o genocídio no Rwanda terá causado a morte de 800 mil pessoas, a maioria da etnia tutsi, em retaliação contra o homicídio do então Presidente Juvénal Habyarimana, segundo peritos internacionais.