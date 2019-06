Mundo

Ex-ministro acusado de crimes de corrupção

O Ministério Público de Moçambique deduziu uma acusação contra o ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, e contra o arquitecto e empresário Emiliano Finochi num caso de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, anunciou aquela entidade de acordo com a agência Lusa.

Fotografia: DR

Em nota de imprensa, o Gabinete Central de Combate à Corrupção (GCCC), que assume a competência de Ministério Público naquele tipo de delitos, refere que submeteu na quarta-feira a acusação ao Tribunal Judicial da Cidade de Maputo para julgamento.

Paulo Zucula e Emiliano Finochi são acusados de crimes de corrupção passiva para acto ilícito e branqueamento de capitais na forma continuada. Além de Zucula, o GCCC refere-se ao “envolvimento de alguns dirigentes” no processo, mas não indica os nomes.

Os arguidos terão recebido subornos pagos pela construtora brasileira Odebrecht no âmbito da construção do Aeroporto Internacional de Nacala, norte de Moçambique, e do Terminal de Carvão da Beira, centro do país.

Paulo Zucula, que ocupou a pasta dos Transportes e Comunicações entre 2008 e 2014, encontra-se detido desde o dia 6 deste mês e Emiliano Finochi esteve detido, mas saiu em liberdade após pagar o equivalente a 285 mil dólares de caução.

Em Março, Zucula foi condenado a 14 meses de prisão convertidos em multa após o tribunal considerar o ex- dirigente culpado por ter ordenado o pagamento de remunerações indevidas.