Mundo

Ex-Presidente etíope morre aos 94 anos

O ex-Presidente da Etiópia, Girma Wolde-Giorgis, que dirigiu o país entre 2001 e 2013, morreu aos 94 anos, anunciou ontem o Primeiro-Ministro, Abiy Ahmed, que considerou o antigo Chefe de Estado “um modelo a seguir”.

Fotografia: DR

“O Presidente Girma prestou o seu serviço ao povo e ao país com o seu conhecimento e experiência e um excepcional sentido de Es-tado e determinação, tornando-se num modelo a seguir”, refere um comunicado do gabinete do Primeiro-Ministro.

Abiy Ahmed anunciou que o funeral, marcado para “ os próximos dias” terá honras de Estado, mas não avançou pormenores sobre a morte do ex-Presidente.

Em Março de 2012, alguns meios de comunicação social locais especularam sobre a morte do ex-Chefe de Estado etíope, que se encontrava internado num hospital de Riad, na Arábia Saudita, para exames de rotina.

Cristão, de etnia oromo, e líder da Frente Revolucionária e Democrática do Povo, Girma Wolde-Giorgis foi reeleito para um segundo mandato de seis anos em Outubro de 2007, numa altura em que a Etiópia vivia um cenário muito diferente do actual, já que estava em guerra com a vizinha Eritreia desde 1998.

Girma Wolde-Giorgis foi muito activo nos últimos anos, lutando pela reconciliação das duas nações, alcançada, em Julho passado, com um acordo de paz.