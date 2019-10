Mundo

Ex-responsáveis do Turismo em Cabo Verde acusados de vários crimes

O Ministério Público (MP) cabo-verdiano decidiu levar a julgamento um antigo administrador da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC) e um ex-director-geral do Turismo por presumíveis crimes de peculato, defraudação de interesses patrimoniais públicos e participação ilícita em negócios.

Muitos antigos dirigentes e governantes do país têm sido inquiridos por crimes de vários tipos

Fotografia: DR

A decisão foi anunciada segunda-feira, ao fim da tarde, através de um comunicado de imprensa a que a Lusa teve acesso.

No documento, é referido que foi deduzida a acusação e requerido o julgamento contra o antigo presidente do Conselho de Administração da FIC, Luís Cardoso, pela prática de dois crimes de peculato, dois de participação ilícita em negócios e um de defraudação de interesses patrimoniais públicos.

A nota acrescenta que a acusação resulta de um processo que correu termos “na sequência de uma denúncia anónima” apresentada contra Luís Cardoso “por factos ocorridos, entre Maio de 2011 e Dezembro de 2014, susceptíveis de integrar ilícitos criminais.”

A procuradoria diz ainda que, em simultâneo, o Ministério Público deduziu igualmente a acusação e requereu o julgamento contra o antigo director-geral do Turismo, Emanuel Almeida, imputando-lhe a prática de um crime de peculato e outro de defraudação de interesses patrimoniais públicos.

Durante a instrução criminal, “surgiram indícios de factos susceptíveis de integrarem a prática de ilícito criminal pelo antigo ministro da Economia e Turismo”, funções assumidas à data por Humberto Brito, reconhece a procuradoria.

Contudo, indica o comunicado, foi determinado o “arquivamento dos autos nesta parte”, considerando que “não se encontravam preenchidos os pressupostos objectivos e subjectivos do cometimento dos crimes de defraudação de interesse patrimonial público ou de abuso de poder.”

Segundo o MP, considerando que a “lesada” FIC é uma entidade com personalidade jurídica, competindo ao Conselho de Administração “representá-la em juízo”, foi ainda ordenada a notificação do actual presidente deste órgão, para deduzir o pedido de indemnização civil pelos prejuízos sofridos.



Ajuda externa diminui

A ajuda externa recebida por Cabo Verde baixou 26,6 por cento no primeiro semestre de 2019, em termos homólogos, para 20,2 milhões de dólares, essencialmente através de donativos em moeda estrangeira.

Segundo dados compilados pela Lusa, com base no relatório estatístico de Setembro do Banco de Cabo Verde, o registo compara com os 27,6 milhões de dólares que o país recebeu, em ajuda externa, nos primeiros seis meses de 2018.

De acordo com o mesmo relatório, desde 2016 que o país não recebe ajuda externa na forma de donativos em alimentos. Contudo, Cabo Verde vive há dois anos com uma profunda seca.

No primeiro semestre deste ano, mais de metade da ajuda externa recebida foi proveniente de governos “parceiros”, totalizando 11,4 milhões de dólares.

As doações de organizações supranacionais ascenderam no mesmo período a 8,4 milhões de dólares, um aumento de 13,2 por cento face ao primeiro semestre de 2018, enquanto os donativos das organizações não-governamentais representaram 331,3 mil dólares, com transferências apenas no primeiro trimestre.

O essencial dos donativos atribuídos nos primeiros seis meses do ano diz respeito a divisas e ajuda orçamental, totalizando 17,6 milhões de dólares, enquanto a ajuda em bens e outros equipamentos continua a ser reduzida, rondando os 2,6 milhões de dólares.

A ajuda externa a Cabo Verde atingiu em 2018 51 milhões de dólares, uma descida de 21,8 por cento face a 2017. O relatório do Banco de Cabo Verde não refere quais são os países doadores.

Um estudo apresentado no final de Julho, na cidade da Praia, concluiu que Cabo Verde perdeu subvenções internacionais e tem vindo a aumentar a sua dívida pública após se graduar a país de rendimento médio, em 2008.

O estudo foi apresentado pelo especialista português para o desenvolvimento, Jorge Moreira da Silva, durante uma reunião dos Pontos Focais dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS).

O investigador, antigo ministro do Ambiente de Portugal e actual director-geral de Desenvolvimento e Cooperação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) recordou que Cabo Verde graduou-se a país de rendimento médio numa altura em que decorria uma crise financeira global, o que afectou muitos países parceiros do arquipélago.