Mundo

Executivo nega práticas de nepotismo no país

A presidente do maior partido da oposição caboverdiana (PAICV), Janira Hopffer Almada, acusou o Governo de nomear familiares e amigos para cargos de chefias no país, mas o Primeiro-Ministro esclareceu que estão a ser realizados concursos públicos.

Janira Almada acusa o Governo de favorecer parentes

Fotografia: DR

A deputada e presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) fez a acusação no início do debate mensal com o Primeiro-Ministro, em que o tema proposto pela bancada parlamentar do próprio partido foi boa governação e transparência. “Será por mera casualidade que muitas empresas, muitos institutos e muitas instituições do Estado estão a ser geridos por familiares e amigos próximos dos actuais titulares do poder político”, ironizou Janira Hopffer Almada.

Janira Almada questionou ainda sobre a quantidade de concursos públicos realizados até agora pelo Governo de Ulisses Correia e Silva e se está a cumprir a promessa de estabelecer um tecto salarial para as chefias do Estado e dos gestores públicos equivalente a três mil dólares.

Em resposta, o Primeiro-Ministro pediu a Janira Almada que dissesse quem são essas pessoas e as suas famílias. “Porque não basta fazer suspeições, diga e identifique”, pediu, indicando que estão a ser feitos concursos para professores, enfermeiros, polícias, técnicos e outros quadros. Relativamente aos directores nacionais, Ulisses Correia e Silva disse que o Governo fez uma alteração à lei para poder ter espaço para fazer nomeações, “não de gente com cartão de militância”, mas para poder ter “espaço de respirar e de executar as políticas do Governo.”

Sobre os concursos públicos, o chefe do Governo cabo-verdiano disse que “muita coisa se alterou” no país desde que tomou posse, em Abril de 2016, e que dos concursos de obras públicas lançados até agora só 0,6 por cento foi por adjudicação directa, justificado por questões de urgência.