Exército continua envolvido na luta contra a criminalidade

O Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, prorrogou hoje o mandato do Exército no auxílio à Polícia Nacional e agências de segurança, que na província do Cabo Ocidental combatem os altos índices de criminalidade.

“Membros das forças regulares, da reserva e do Exército sul-africano continuarão a realizar operações, em cooperação com a Polícia Nacional na prevenção e combate ao crime, bem como na manutenção e preservação da Lei e ordem nesta província”, lê-se no documento presidencial a que a BBC teve acesso.

Cyril Ramaphosa, nos termos da secção 201 (2) e (9) da Constituição da República da África do Sul, e da secção 19 da Acta de Defesa, prorrogou a presença das Forças de Defesa Nacional (SANDF) nas zonas mais afectadas pelo crime na província do Cabo Ocidental, até ao dia 31 de Março de 2020.

De acordo com a nota oficial, a prorrogação entrou em vigor no dia 16 do corrente mês, altura em que expirava a primeira prestação do Exército por um período de dois meses (16 de Julho a 16 de Setembro) de 2019.

O Estadista reconhece que foi implementado o reforço da Lei e agradece igualmente às agências vinculadas pelo trabalho realizado no período acima referenciado.

Por outro lado, elogia todo o apoio e colaboração prestados pelas comunidades afectadas, que ajudaram a imprimir um combate cerrado ao crime, trazendo certa estabilidade a estas localidades ainda vulneráveis da província.

Os ministros da Policia Nacional, da Defesa e Veteranos Militares, Bheki Cele e Nosiviwe Mapisa Nqakula, respectivamente, foram os que solicitaram ao Presidente da República o reforço com uma operação conjunta, para no terreno estabilizar a região.

Os efectivos do Exército, da reserva, da Polícia Nacional e demais parceiros, desdobraram-se em dez áreas consideradas como de maior prevalência da criminalidade, desde furtos, raptos, violações sexuais, roubos, assaltos a mão armada e grupos ligados à droga, entre outros.

Enquanto isso, a Universidade Stellenbosch, na Cidade do Cabo, convocou hoje uma manifestação para intensificar a luta contra a violência do género, após o assassinato de uma das suas funcionárias no fim-de-semana passado pelo parceiro.

Clarissa Lindoor, uma jovem mãe, foi espancada até a morte pelo parceiro numa fazenda na cidade de Nietvoorbij, facto que une as muitas mulheres e que provocou declarações de horror e tristeza por parte da vice-reitora, Wim De Villiers.