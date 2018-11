Mundo

Exército combate milícias para proteger minas de ouro

Tropas do Chade estão a combater durante toda a semana uma milícia armada nas montanhas de Tibesti (norte), região onde existem grandes reservas de ouro, revelou uma fonte do Governo.

Fotografia: DR

O principal teatro de operações é a localidade de Miski, próxima da fronteira com a Líbia onde os confrontos armados têm aumentado, de acordo com informações de ambos os lados mas sem confirmação independente, devido à impossibilidade de acesso civil à zona.

As únicas baixas confirmadas por fontes do Governo são as de dois oficiais da guarda presidencial cujos nomes aparecem num uniforme do Ministério da Defesa, o qual dá conta por outro lado, da perda de um helicóptero.

O Exército chadiano iniciou as suas operações na zona no passado mês de Agosto, quando anunciou uma operação contra mineiros ilegais na zona e de combates contra grupos armados provenientes da vizinha Líbia.