Mundo

Exército descobre uma vala comum usada pelos jihadistas

As tropas líbias encontraram uma vala comum na cidade costeira de Sirte, aparentemente usada pelo grupo Estado Islâmico para enterrar os seus combatentes durante a ocupação da cidade, informaram ontem as autoridades daquele país.

Fotografia: DR

De acordo com as autoridades da cidade, a vala comum foi encontrada numa área agrícola de Al Deheir, no oeste da cidade, com um total de 75 corpos em estado avançado de decomposição.

Ainda não há confirmação sobre a identidade dos mortos, mas as forças líbias acreditam que se trata de combatentes do Estado Islâmico, já que esta área permaneceu durante muito tempo sob controlo destes extremistas islâmicos. Apesar da perda do bastião de Sirte, em Dezembro de 2016, o Estado Islâmico continua activo, sobretudo, no centro e no sul da Líbia.