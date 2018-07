Mundo

Exército detém dezenas de suspeitos por práticas terroristas

O Exército burkinabe informou em Ouagadougou a detenção, durante uma operação contra locais identificados como bases terroristas, de 60 suspeitos e a captura de diverso material habitualmente usado para fabricar bombas.

Fotografia: DR

A operação, levada a cabo a 8 de Julho, mas reportada apenas ontem, teve duas direcções principais, até à fronteira com o Níger, no Este e no Norte, nas zonas limítrofes com o Mali, indica um comunicado do Ministério da Defesa.

Este trabalho das forças de segurança foi planeado para “peneirar as áreas suspeitas, desmantelar as bases terroristas e deter as centenas de pessoas suspeitas”, adianta o comunicado.

Nos acampamentos, foram encontradas baterias, explosivos e cabos eléctricos utilizados na fabricação de dispositivos explosivos melhorados.

Por outro lado, um comunicado da Polícia faz referência à descoberta de dois cadáveres, sendo um deles do chefe tribal da aldeia de Hocoulourou, próxima da fronteira com o o vizinho Mali.