Exército deteve vários suspeitos

As forças de segurança senegalesas detiveram 20 suspeitos do massacre que, a 5 deste mês, vitimou 15 jovens em Casamança, província do sul do Senegal, palco também de uma campanha secessionista, noticiou ontem a imprensa local.

Forças Armadas perseguem os “assassinos”

Fotografia: AFP |

As detenções ocorreram ao longo do fim de semana e entre os suspeitos figuram uma mulher e quatro jovens, todas da localidade de Toubacouta (próximo de Ziguinchor, capital da província), acrescenta a imprensa.

A possibilidade de a responsabilidade recair sobre os rebeldes do Movimento das Forças Democráticas de Casamança (MFDC, que luta há 36 anos pela independência da província) foi levantada logo após o massacre, mas os secessionistas negaram qualquer envolvimento, ligando-o à exploração e tráfico de madeira na região. As investigações feitas ao longo da semana passada pela Polícia senegalesa tornaram possível a detenção das cerca de duas dezenas de suspeitos.

Alguns dos suspeitos haviam sido libertados recentemente após cumprirem penas de prisão, depois de terem sido condenados por envolvimento em conflitos entre madeireiros.