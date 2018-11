Mundo

Exército liberta estudantes raptados por separatistas

O Exército conseguiu libertar ontem um grupo de nove estudantes que havia sido raptado na véspera, numa escola do norte dos Camarões, por um homem armado.

Fotografia: DR

O incidente decorreu na região de Kumba, perto do local onde no início deste mês outros 80 estudantes haviam sido igualmente raptados e dois dias depois libertados. As escolas da região no nordeste e sudoeste dos Camarões, de expressão anglófona, têm estado sob a mira de grupos separatistas que tentam boicotar o ensino em língua francesa (oficial no país) reivindicando o aumento de professores de expressão inglesa.

De acordo com as autoridades , um homem armado entrou na terça-feira à noite na Lords Bilingual School, onde sob a ameaça de tiros raptou os nove estudantes e o reitor do estabelecimento.