Mundo

Exército reconhece morte de 40 militares em combate

O Exército nigeriano reconheceu hoje, pela primeira vez, que “alguns militares” perderam a vida na sequência do ataque terrorista realizada há uma semana contra uma base no Estado de Borno, no nordeste do país.

Fotografia: DR

Segundo um porta-voz do Exército, no ataque contra a referida base morreram 40 soldados, naquele que foi considerado o maior desaire até agora registado pelas forças governamentais na luta contra os jihadistas do Boko Haram.