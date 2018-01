Mundo

Exército recruta milhares de efectivos

As Forças Armadas Malianas vão recrutar, este ano, cinco mil novos elementos nos seus diferentes ramos, soube a PANA, ontem, de fonte militar.

O recrutamento em massa visa reconstituir as Forças Armadas confrontadas há vários anos com uma série de rebeliões tuaregues e ataques de extremistas e outros bandos armados no norte e no centro do país, refere a agência de notícias.

A operação é descrita como parte de uma dinâmica que contribuirá para restituir a confiança à instituição militar e tranquilizar as populações no que diz respeito à vontade e à capacidade das Forças Armadas Malianas de garantir a segurança e defender a integridade territorial. Os novos recrutas vão integrar o Exército, a Força Aérea, e a Guarda Nacional.