Mundo

Exigida uma nova partilha dos recursos com o Senegal

Um grupo de cidadãos guineenses lançou um manifesto dirigido ao Presidente do país para propor uma nova partilha de recursos que existem na zona de exploração conjunta com o Senegal, cujo acordo deve ser renegociado entre os dois Estados.

Fotografia: DR

O grupo integra o ex-chefe da diplomacia, João José “Huco” Monteiro, o escritor Fernando Casimiro, o sociólogo Miguel de Barros e a activista cívica Francisca “Zinha” Vaz.

Os signatários querem que o Presidente guineense, José Mário Vaz, ordene o adiamento do início das negociações com o Senegal e, sobretudo, que seja firme nas próximas conversações “visando um novo realismo percentual face ao exagerado desequilíbrio que caracterizou a divisão de ganhos sobre os recursos petrolíferos e de pescado da zona comum, no anterior acordo”.

O anterior acordo, rubricado há 20 anos, não teve a renovação automática porque José Mário Vaz o denunciou em 2014. Vários sectores guineenses contestam o facto de a Guiné-Bissau ter ficado com 15 por cento dos recursos petrolíferos que possam ser encontrados na zona, cabendo ao Senegal os restantes 85.

Os autores do manifesto, que circula nas redes sociais para recolha de assinaturas, querem que o Chefe de Es-tado cancele o reinício das negociações para que a sociedade civil possa desencadear “um grande debate” junto das universidades e centros de investigação com preparação técnica das negociações, para se preparar uma estratégia nacional. Há receios de que a Guiné-Bissau volte a perder na divisão dos eventuais ganhos, lê-se no manifesto subscrito por cerca de mil guineenses.