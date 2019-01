Exigido ao Conselho de Segurança o respeito pela soberania do país

Pacaça mata uma pessoa e fere duas em Ndalatando

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, no último sábado, em consequência do ataque surpresa de uma pacaça ferida, quando exerciam actividade agrícola, na localidade do Quissafo, periferia de Ndalatando, capital do Cuanza-Norte, tendo o animal sido posteriormente abatido a tiro pela Polícia Nacional.